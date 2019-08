Baltic VCA Summit toob Eestisse investeerimismaailma tipud

Kristjan Kalda Foto: Raul Mee

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon EstVCA võõrustab Pärnus rahvusvahelist Baltic VCA aastakonverentsi, mis toob kokku institutsionaalsed ning era- ja riskikapitali investorid üle maailma.

EstVCA juhatuse esimehe Kristjan Kalda sõnul on Baltic VCA assotsiatsiooni eesmärk Balti riikide tutvustamine ja turundamine suurtele institutsionaalsetele ning globaalsetele era- ja riskikapitali investoritele.

„Koos Põhjamaadega moodustavad Balti riigid täna niinimetatud Uus-Põhjala piirkonna, mis on Jaapani ja USA kõrval tõusmas uueks regiooniks institutsionaalsete investorite investeerimisstrateegiates. Näiteks Soome ja Rootsi pensionifondid vaatavad maailma plokkidena ning investeerimisstrateegiate paika panemisel tekib küsimus, kuhu kuuluvad Balti riigid, kas kuulume Põhjamaade ja Skandinaavia juurde või Ida-Euroopasse. Tugevad ankurinvestorid on meie regioonis üliolulised, kuid näeme täna selgelt, et välisinvesteeringuid ei ole Eestisse kerge saada ning me ei jää tootluse ega tulemuste, vaid pigem geograafia taha,“ sõnas Kalda.

Kohalike era- ja riskikapitali investorite murekohtadest rääkides tõi EstVCA juht välja seadusandliku ja maksukeskkonna pideva muutumise ning plaanitavast pensionireformist tingitud investeerimiskeskkonna ebakindluse.

„Era- ja riskikapitali investeerimisotsused tehakse 10-20 aastaks ning seetõttu vajavad investorid kindlust ja stabiilsust. Investeerimismaailmas on sõnal väga tugev jõud ning diskussioon pensionireformi üle avaldab tugevat negatiivset mõju – kindlus on kõikuma löödud ja ebakindlas keskkonnas investeeringuid ei tehta. Teise murekohana näeme seadusandluse ülereguleerimist. Investorid on välja toonud, et nii Brüsselis kui ka Eestis kasvavas seaduste ja reeglite rägastikus on järjest raskem hoida fookust väärtuse loomisel,“ tõi Kalda näiteid.

Sel aastal oma 10. tegevusaasta juubelit tähistav Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon EstVCA on Baltic VCA assotsiatsiooni liige. Baltic VCA Summit on regiooni suurim professionaalsetele investoritele suunatud sündmus, kus arutatakse valdkonna arengusuundade üle. Pärnusse tuleb kokku 200 osalejat 13 erinevast riigist, sealhulgas Jaapanist, Inglismaalt, Singapurist ja USAst.

Baltic VCA Summit´il esinevad teiste seas Omron Venturesi juht Tomoko Inoue (Jaapan, Tokyo), Isomer Capitali partner Chris Wade (Inglismaa, London), BaltCapi partner Kristjan Kalda (Eesti, Tallinn), Invest Europe´i tegevjuht Michael Collins (Belgia, Brüssel) ja Pantheoni partner Ralph Guenther (Inglismaa, London).

Üritusel on kohal ka Äripäev ning sellest, mis Pärnus toimuval aastakonverentsil toimus, loe juba homsest Äripäevast!