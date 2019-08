Cleveron esitles toidurobotit

Cleveroni eestvedajad Arno Kütt (paremal) ja Peep Kuld Foto: Andras Kralla

Viljandi pakirobotite tootja Cleveron avalikustas täna toiduroboti, mis hakkab pakkide asemel hoopis toidukaupu hoiustama.

Cleveron 501 on esimene toidurobot maailmas, mida saab tellida kahe temperatuuritsooniga. See võimaldab tarbijatel veebipoest tellida nii banaane kui ka jäätist ning need kiiresti, ilma kodus kullerit ootamata, ühes toidurobotist kätte saada. Esimene Cleveron 501 on juba püsti Viljandis, Cleveroni tehasehoone ees.