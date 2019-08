Trump: me saame Euroopalt kõik, mis tahame

USA president Donald Trump Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump on kindel, et Euroopa Liit teeb kõik, mida USA tahab, vahendab CNBC.

Trump tunnistas, et Euroopa Liiduga läbi rääkimine on väga keeruline. Samas tõdes ta, et kõik kaardid on siiski USA käes ning ainus, mida riik oma tahtmise saamiseks peab tegema, on maksustama Euroopa Liidust USAsse müüdavaid autosid. „Nad müüvad siia miljoneid BMWsid ja Mercedeseid,“ teatas Trump.