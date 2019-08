Elektrirataste tootja ootab investoritelt miljoneid

Foto: Ampler Bikes

Elektrirattatootja Ampler Bikes avas Funderbeami investeerimisplatvormil rahastuskampaania.

Miinimumeesmärk on 500 000 eurot, mis on juba koos - hetkel on investeeritud 1,05 miljonit eurot. Investeerida saab veel 21 päeva ja maksimumeesmärk on 2,5 miljonit eurot.