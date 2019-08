Stora Enso juht lahkub ootamatult

Stora Enso juht Karl-Henrik Sundström 2014. aastal. Foto: KIMMO BRANDT, EPA

Soome puidukontserni nõukogu teatas eile õhtul, et praegune ettevõtte juht Karl-Henrik Sundström lahkub ametist 2020. aasta esimeses kvartalis. Uue juhi otsingud on alanud.

Sundström liitus Stora Ensoga 2012. aastal saades toona ettevõtte finantsjuhiks. Tegevjuhi ametisse asus ta 2014. aasta augustis. Soome majandusleht Kauppalehti kirjutab, et tegemist on üllatusega, viidates sellele, et kui 60aastane Sundström viitab oma lahkumiskirjas kõrgele eale, siis lepingu järgi pensionini on veel viis aastat.