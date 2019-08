Johnson tahab parlamendi suvepuhkuse oktoobri keskpaigani venitada

Briti peaminister Boris Johnson G7 kohtumisel. Foto: Markus Schreiber, AP/Scanpix

Briti valitsus kavatseb küsida Inglise kuningannalt õigust peatada parlamendi tegevus alates septembri keskpaigast kuni 14. oktoobrini, et segada Brexiti plaanide elluviimise takistamist, kirjutavad BBC ja Reuters.

See tähendab, et parlamendiliikmetel ei jääks tõenäoliselt aega võtta vastu ühtegi seadust, mis takistaks brittide lahkumist ilma leppeta 31. oktoobril. Peaminister Boris Johnsoni sõnul ei soovinud ta oodata novembrini, et viia ellu oma plaane riigi edasiviimiseks. Ta lisas, et saadikutel jääb ikkagi alles piisav aeg, et arutada Brexiti saatust.