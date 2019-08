Konkurentsiamet lubas Sõõrumaal Signaali ära osta

Urmas Sõõrumaa andmas intervjuud Äripäevale. Foto: Andras Kralla

Konkurentsiamet otsustas, et Urmas Sõõrumaale kuuluv U.S. Invest AS võib osta AS Signaal TMi.

Sõõrumaa ettevõte saab Signaalis 70% suuruse osaluse, ülejäänud läheb Karol Kovanenile kuuluvale ettevõttele Kovanen Holding.