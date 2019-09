Raadiohommikus: Roosaare laste finantstarkusest ja Vapiano müünud ettevõtja

Jaak Roosaare. Foto: Andras Kralla

Esmaspäeva hommikul on Äripäeva raadio stuudios Jaak Roosaare ja Vapiano ära müüv Gert Kerde.

Roosaarega räägime sellest, kuidas panna lapsed majanduslikult mõtlema. Kerde puhul räägime nii tehingust Margus Linnamäe firmaga kui ka restoraniärist laiemalt.

Stuudios Kaspar Allik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 " Kuum tool". Esmaspäevases Äripäeva raadio saates "Kuum Tool" tulevad jutuks värsked andmed palkade ja majanduse kasvust ja see, kuidas numbreid tõlgendada. Keskmine palk ületas 1400 euro piiri. Tegu on summaga, mis täna ehk pole nii suur kui kaks-kolm aastat tagasi. Kas on töötajad tõesti palga osas liiga nõudlikud, või tuleb nominaalse kasvu taga näha inflatsiooni rolli?

Majanduskasv on aga nii Eestis kui Soomes rahunema hakanud. Millist rolli mängib siin näiteks Euroopa Liidu kliimapoliitika, tuleb samuti arutuse alla. Saatejuht on Jaanus Vogelberg, külas on ettevõtja, Büroomaailma üks omanikke Jüri Ross ja SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas lastevanemate liidu juhatuse esimees, koolitaja ja mentor Aivar Haller. Temaga tuleb juttu väärtuste kriisist, mis vajab parandamist õppimises ja õpetamises ning miks noorus ehk tulevased juhid ei ole sugugi hukas. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates on külas Microsoft Eesti juht Mart Mäe ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ning teemaks modernne kontorikeskkond ja targa töö vahendid: mis on digitaalsed töökohad ja kuidas need ärile kasuks tulevad, kuidas tööaega efektiivsemalt kasutada, millised tehnoloogilised võimalused on tiimitööks eri ettevõtete vahel. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Investeerimisfestivalil. Pakume teile kuulamiseks vestlusringi: „Aruka investori taskuraamat“ praktikas. Kuidas tagada endale õiglane tükk aktsiaturu tootlusest? Laval on investorid Jaak Roosaare ja Raivo Hein, vestlust juhib Tõnu Pekk.

