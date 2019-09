Bolt laienes Kasahstani

Teenust alustatakse pealinnas Nur-Sultanis. Foto: Bolt

Transpordiplatvorm Bolt alustas täna tegevust Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis ehk endises Astanas, mis on üle miljoni elanikuga Kasahstani suuruselt teine linn.

“Nur-Sultan on transpordiplatvormi jaoks ideaalne linn – seal on laiad tänavad ja suured vahemaad, mistõttu inimesed on taksosõiduga harjunud. Samuti valitseb transpordirakenduste turul praktiliselt monopoolne seisund,” ütles Bolti laienemise eest vastutav Jevgeni Beloussov.