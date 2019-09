Kaarel Ots võttis Margus Nõlvakult ametipulga üle

Börsi juht Kaarel Ots eelmisel aastal konverentsil Tark Raha. Foto: Liis Treimann

Teenusmajanduse Koja nõukogu valis oma uueks esimeheks pikaaegse finantsvaldkonna töökogemusega Nasdaq Tallinn juhatuse esimehe Kaarel Otsa, teatas koda. Varasemalt juhtis nõukogu alates eelmise aasta aprillist Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak.

“Teenustega on seotud 80% töökohtadest, kuid juba mõnekümne aasta pärast hakkavad arvutialgoritmid ja tehisintellekt asendama suurt osa nendest. Sellepärast peame juba täna mõtlema, kuidas tegutseda efektiivsemalt, et väljakutsetega paremini toime tulla," lausus Ots pressiteates. Varasemalt on Kaarel Ots olnud Teenusmajanduse Koja kauaaegne juhatuse liige.