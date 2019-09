Mõisalt ja Tamjärvelt rahasüsti saanud päikeseidu käivitas masstootmise

Roofit Solar Energy tehase avamist külastanud president Kersti Kaljulaid avaldas lootust, et riigis raha õlitööstusse panemiseks ei leitagi. Foto: LIIS TREIMANN

"Ei tasu häbeneda, te tegelete ikkagi maailma päästmisega siin," julgustas president Kersti Kaljulaid katusepleki ja päikesepaneeli ühildanud Roofit Solar Energy asutajaid uue tehase käivitamise puhul.

Paneelitootjatel on, millega uhkustada. Teraskatusele on paigaldatud elektrit tootvad monokristalsed päikeseelemendid, mis on põhimõtteliselt nähtamatud. Tavapärase "musta tiiva" asemel on selline katus teistest teraskatustest eristamatu.