Õiguskomisjon tahab välisinvesteeringute kaasamist lihtsustada

Riigikogu õiguskomisjon arutas tänasel istungil Eesti idufirmade kogukonna pöördumist, kus palutakse muuta äriseadustiku regulatsiooni, et see ei tõkestaks välisinvestorite soovi siinsetesse ettevõtetesse investeerida.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. Foto: Liis Treimann

Komisjon leidis, et olukord vajab kiiret lahendust, teatas riigikogu pressiteenistus.

Idufirmade esindajate ettepanek on võimalikult kiiresti luua eriregulatsioon, et osaühingu osanikud saaksid mõningate käsutamistehingute puhul valida ka lihtkirjaliku, notariaalset tõestamist mittenõudva vormi. See tähendab, et välismaalasest investor ei pea osade omandamiseks ja osaühingusse investeerimiseks isiklikult Eestisse kohale tulema, kui sellega on nõus kõik osanikud.

„Rahvusvahelised investeeringud on Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete arenguks hädavajalikud. Kui praegune õiguskord seda takistab ja nii investoreid kui ka meie idufirmasid teiste riikide poole vaatama paneb, tuleb kärmelt lahendus leida,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Õiguskomisjoni liikme Kaja Kallase sõnul tuleb teha kõik selleks, et Eestisse investeerimine oleks võimalikult lihtne ja bürokraatiavaba. „Eesti e-eduloo kuvand peab ajaga sammu pidama ja kui praegused regulatsioonid on hakanud idufirmade kasvu takistama, tuleb need ümber vaadata,“ lisas Kallas.

Komisjoni istungil osalesid Justiitsministeeriumi esindajad, advokaadibüroode EllexRaidla ja Sorainen esindajad, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni esindaja, Startup Estonia esindaja, Eesti Startupijuhtide Klubi esindaja, Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni esindaja ja Bolti esindaja.