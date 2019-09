Hea olukord tööturul valitsust töötuskindlustust langetama ei pannud

Töötukassa nõukogu esimees ja sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Raul Mee

Hoolimata madalast töötusest ja töötukassa suurtest reservidest jääb töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile, millest töötajad tasuvad 1,6 protsenti ja tööandjad 0,8 protsenti.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles teate vahendusel, tuleb koguda piisavalt reserve, et kindlustada vajalike vahendite olemasolu tulevikus, kui majanduse ja tööturu olukord ei pruugi enam nii hea olla. "Töötuskindlustusmakse määra säilitamine on vajalik ka seetõttu, et koos keskmise palga tõusuga kasvab igal aastal ka inimestele väljamakstavate hüvitiste suurus. Pean oluliseks, et töötukassal oleksid selleks tagatud piisavad vahendid," teatas minister ja töötukassa nõukogu esimees.