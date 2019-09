Pariis streigib pensioniuuenduste vastu

Pariisi metroo 6. liin on kinni mis kinni. Foto: BALEYDIER/SIPA, Scanpix

Pariisis käib praegu kümne aasta suurim streik, mis on avaliku transpordi peaaegu täielikult seisma pannud, kirjutab BBC.

Pariisi 16 metrooliinist 10 seisab ja ummikud on vähemalt kaks korda pikemad kui tavalisel reedel ja häireid oli ka linnalähirongide sõiduplaanis, millega saab Orly ja Charles de Gaulle’i lennujaama. Nutikamad on ennast varustanud ratta või elektritõuksiga, taksofirmadel on pidupäev. Nii võtab Uber sõidu eest tavapärase päevaga võrreldes kolmekordse hinna.