Maailma suurimat naftahiidu ründasid droonid

Khuraisis asub Saudi Araabia suuruselt teine naftaväli. Foto: ALI HAIDER, EPA

Saudi Araabia naftafirma Aramco tehaseid ründasid kaks drooni laupäeval, põhjustades neis tulekahjusid. Saudi siseministeerium teatas, et tulekahjud on kontrolli all, jättes märkimata, kes võis nende rünnakute taga olla, kirjutab Reuters.

Rünnakud olid suunatud Abqaiqi ja Khurais linnades asuvaid tehaseid. Abqaiqis asub maailma suurim naftarafineerimistehas, Khuraisis on riigi suuruselt teine naftaväli. Täpsed sihtmärgid ning kui suur kahju sellest tulenes on hetkel teadmata.