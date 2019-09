Keskpangad võtavad Libra ette

Facebook tutvustas Libra nimelise krüptoraha plaane juunis. Foto: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

26 keskpankade esindajat kavatseb esmaspäeval Baselis kohtuda Facebooki virtuaalraha Libra esindajatega, et esitada küsimusi aru saamaks, millist mõju võib digitaalvaluuta avaldada finantsstabiilsusele, kirjutab Financial Times.

Kohal on nii Euroopa kui Ameerika Ühendriikide keskpankade esindajad. Homme algavat kohtumist juhatav Euroopa Keskpanga juhatuse liige Benoît Coeuré on hoiatanud, et Euroopa Liidus tegutsemise jaoks saab regulatiivne lävend Libra jaoks olema väga kõrge. Viimasel Euroopa Liidu rahandusministrite kogunemisel Helsingis rääkis ta, et Libra ning teised digitaalsed valuutad võivad ohustada destabiliseerida finantssüsteemi ning õnnestada valitsuste ning keskpankade suveräänsust.