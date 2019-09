Madala tulususega riskantne kogemus: investeerime õppelaenuga

Õppelaenuga investeerimise alustamine on üks kehvemaid ideid, kuna kogemuse, teadmiste ja oskuste puudus toob tõenäoliselt olukorra, kus kaotatakse nii laenuraha kui ka kantakse intressikahju, leidis investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi. Foto: Andras Kralla

Õppelaenu eesmärk on tagada üliõpilasele muretu tudengipõlv, kuid tudengitel on õpingute ajal tekkivate elamiskulude katteks mõeldud kreediti kasutada vaba voli. Nii leidub tudengite seas neid, kes on kasutanud madala intressiga õppelaenu investeeringuna.

Õppelaenu soodsatelt tingimustelt tulu teenimisest ajendatuna pöördusime Facebookis loodud finantsvabaduse grupi liikmete poole. Püsitasime küsimuse „Kas õppelaen poleks hea viis, kuidas noor üliõpilane võiks alustada enda investeerimisportfelli?“. Kogukonna tagasiside oli kahetine – esimesed arutelus osalejad leidisid, et laen on laen, mistõttu pole võimenduse eest investeerimine vastutustundlik.