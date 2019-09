Suurkontsernid andsid lubaduse vähendada heitgaaside emissioone

Kliimaliikumine on viimastel aastatel kogunenud palju toetajaid, mistõttu polnud liikumisel We Mean Business keeruline leida enda liikumisele toetust suurkontsernide seast. Foto: SAI AUNG MAIN

Pea 90 suurfirmat alates toidu, ehitusmaterjalid kuni kommunikatsiooni tehnoloogia sektorist on andnud vande vähendada kasvuhoonegaaside emissioone enda tegevuses. Tegemist on uue rahvusvahelise kampaaniaga We Mean Business, mille eesmärk eest vedada liikumist kliimaneutraalsuse poole.

We Mean Business teatas, et kahe kuu jooksul on mitme lobigrupi ühisalgatusega liitunud kümned suur-ettevõtted. Nüüd ootavad liitunud ettevõtted, et valitsused leiaksid kliimaküsimustes konsensuse esmaspäeval algaval ÜRO peaassambleel, vahendas Reuters.