BLRT omanik: elasime eelmise kriisi üle, elame ka selle

BLRT omanik Fjodor Bermani sõnul ei tohi valitsuse poliitika piirata ettevõtjate võimalusi tuua tööjõudu rahvusvaheliselt tööjõuturult. Foto: Raul Mee

Terendavast kriisist hoolimata jätkavad BLRT käive ja kasum kasvu, mistõttu plaanib ettevõtte kasvatada 2020. aastal investeeringuid, ütles BLRT omanik Fjodor Berman majanduskonverentsil Äriplaan 2020. Teisalt nentis ta, et kontsern on valmis kasvuplaane jätkusuutlikuse tagamiseks ümber hindama.

Bermani sõnul tuleb 80 protsenti BLRT käibest ekspordist ja seetõttu on kokku kaheksas riigis tegutsev ettevõte avatud maailma majanduse trendidele. "Praegu on meil suhteliselt stabiilne turg ja kasvutempot on märgata suurte kruiisilaevade puhul," ütles Berman. Samas näitavad tooraine turuhinnad ja nõudluse kõikumine, et kriisi sümptomid on õhus.