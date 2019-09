Jari Suominen: Eesti on Stora Enso jaoks võtmetähtsusega

Stora Enso tippjuht nimetab Imavere üksust kontserni üheks tugevamaks. Foto: Raul Mee

Eesti on suur osa Stora Enso ärist ja võtmetähtusega riik puidutoodete tootmises, rääkis Soome metsatööstuskontserni puidutoodete osakonna asepresident Jari Suominen Äriplaani konverentsil.

"Eesti on suur osa meie ärist," rääkis Suominen. "Oleme siinsete üksustega väga rahul ja jätkame nende arendamist, aga meie plaanid ei ole veel nii selged, et nendest siin rääkida. Oleme järjepidevalt investeerinud Imaveresse ja see on ka meie üks tugevamaid üksusi."