Kaidi Ruusalepp: uus põlvkond Selveris ei käi ja nendega tuleb arvestada

Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp teatas Äriplaani konverentsil eksklusiivselt, et said tegevusloa Singapuris, maailma ühes olulisemas finantskeskuses. Foto: Raul Mee

Investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp keskendus majanduskonverentsil Äriplaan 2020 tulevikule – me peame hindama ja arvestama rohkem nii Aasia turu kui ka noorte põlvkonnaga, kes istub kuus tundi päevas oma nutiseadmetes.

Tulevikust unistades peab teadma trende, kuhu maailm läheb. Esiteks on Ruusalepa valdkonnas, investeerimises, näha trende, et tasub investeerida alustehnoloogiatesse, kuna iga järgnev arendus neile toob aluse toetajale raha sisse. Teiseks uued põlvkonnad investeerivad tugeva sotsiaalse mõjuga ettevõtetesse. "Näiteks on suurettevõttel Amazonil negatiivne mõju kliimale," tõi Ruusalepp näite, kuidas uus põlvkond ei taha sellise kuvandiga ettevõtteid toetada.