Nädala lood: põlvili surutud ettevõtja otsib pääseteed, rikaste TOPi ettevõtja alustas muruniitjana

M.V.Wool omanik ja juht Mati Vetevool pressikonverentsil, kus selgitati tehase vastu esitatud süüdistusi seoses surmajuhtumite ja bakterite levikuga. Foto: LIIS TREIMANN

Lõppenud nädalal sai hoo sisse ettevõtja Mati Vetevoolu võitlus oma elutöö pärast. Lisaks kirjutas Äripäev esmaspäeval ilmuva Rikaste TOPi tuules noorest ettevõtjast Kaarel Kotkasest ning võttis kokku äritarkused, mida jagasid mainekad ettevõtjad konverentsi Äriplaan laval.

Rikaste TOPi üks uus tulija on Veriffi asutaja, 25aastane Kaarel Kotkas. Peaaegu sama vana Äripäeva ajakirjanik läks Kaarel Kotkase juurde ja küsis, miks on läinud nii, et Kaarel on miljonär, aga tema mitte.