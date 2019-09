Rikaste TOP: jõukate vara on järsult kasvanud

Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus hoiavad Rikaste TOPi tipus ja nende edu imetleb teiste seas Kaamos Grupi omanik Kaido Jõeleht. „Väga tublid. Ise tahaks ka selline olla. Mulle tundmatu teema, aga nende suur pluss on, et nad on Eesti äri viinud väljaspoole,“ kiitis Jõeleht. Foto: TransferWise