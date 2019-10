Rootsi majandus jahtub, kroon 17 aasta põhjas

Rootsi kroon on tänavu oluliselt nõrgenenud. Foto: TT/Scanpix

Rootsi ostujuhtide indeks langes viimase kümne aasta madalaimale tasemele, Rootsi kroon vajus seejärel viimase 17 aasta põhja.

Septembris kukkus Rootsi ostujuhtide indeks 5,5 punkti, 46,3 punktile, vahendab Kauppalehti. Veel augustis oli näitaja 51,8 punktil. Swedbanki peaökonomist Robert Berqvist säutsus Twitteris, et tegelikult ootas pank ostujuhtide indeksit septembris 52 punkti juurde. „See pole hea! Näib, et töötlevas tööstuses on justkui vabalangus,“ kirjutas ta, tõmmates paralleele Saksamaaga.