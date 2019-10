BaltCap käivitas uuele Põhjalale keskenduva erakapitalifondi

BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar. Foto: Raul Mee

BaltCap asutas uue väljaostudele suunatud erakapitalifondi BaltCap Private Equity Fund III esmase kogumahuga 126 miljonit eurot.

Uus fond jätkab oma eelkäijate strateegiat: fond teeb omakapitali investeeringuid küpsetesse innovaatilistesse ettevõtetesse, et suunata neid kiirele kasvule. Uue fondi eesmärk on teha 8-10 investeeringut Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtetesse. Ühe investeeringu koguväärtus on planeeritud vahemikku 10-50 miljonit eurot, fondi poolt tehtav omakapitali investeering vahemikku 10-20 miljonit eurot.