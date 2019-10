Swedbanki tippjuhid kohtuvad peaministriga, Artur Talvik protestib

Foto: Liis Treimann

Täna kohtub peaminister Jüri Ratas Swedbanki nõukogu esimees Göran Perssoniga, samal ajal protestib Toompeal maja ees Artur Talvik.

Talviku protest on seotud aastatetaguse juhtumiga Rumeenias: ligi 200 Eesti investorit kaotasid Rumeenia põllumaadesse investeeritud raha ning investorite esindajad leiavad, et osa vastutusest luhta läinud investeeringu juures peaks võtma ka Swedbank. Selle kohta kirjutas eile investorite esindaja pankrotitoimkonnas Kaupo Nõlvak, küsides "Kus on meie raha, Göran?".