Raadiohommikus: mida arvab Kert Kingo idufirmadest?

Minister Kert Kingo räägib Äripäevale antud intervjuus sellest, mis on tema suurim missioon. Foto: Liis Treimann

Mõne nädala eest tõstatas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo küsimuse, miks iduettevõte ei võiks olla kohe tavaline ettevõte. Teisipäevases hommikuprogrammis kuuleme Kingo põhjendust, mida ta tegelikult idufirmadest arvab ja mida peab ta enda suurimaks missiooniks ministrina.

Samuti räägime sellest, kas ringmajandus ja -disain on vaid innovaatiliste idufirmade pärusmaa. Miks ja kuidas kasutada ringmajanduse põhimõtteid kõigis ettevõtetes, räägib keskkonnaekspert ja Stockholmi Keskkonnainsituudi Tallinna programmijuht Harri Moora.

Lisaks anname ülevaate kahe olulise majandussektori käekäigust: mööbli- ja tekstiilitööstusest. Verivärskeid konkurentsiraporteid tuleb tutvustama Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Birjo Must.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund"

Seekord tuleb investor Toomasele külla mees, keda võib nimetada nii kinnisvarainvestoriks, raamatukirjastajaks, koolitajaks, maksueksperdiks, aga ka maailmalõpu kuulutajaks. Kuidas see kõik on mehe finantsvabadusse aidanud ning kas ja miks on nüüd õige aeg kogunenud varanatukesega punkrisse kolida, seda investor Toomas talle külla tulevalt Peeter Pärtelilt uuribki. Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Minu karjäär"

Seekord on saates külas Uus Maa kinnisvarabüroo personalijuht Aiki Otsalt ja elamispindade tegevjuht Külli Friedrichson. Teeme nendega juttu maakleri oskustest ja sellest, kas ja kuidas on paindlikkus maakleri igapäevatööd muutnud. Samuti arutame, kuidas on digiajastu tööd efektiivsemaks teinud ja kuhu kinnisvarasektorit liikumas nähakse. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik"

Mida on Eesti e-kaupmeestel õppida Amazonis müümisest? Külas on Eesti üks edukamaid Amazoni platvormil müüjaid ja Onselfi juhatuse liige Viktor Villand. Juttu tuleb sellest, mida on Eesti e-kaupmeestel õppida Amazonis müümisest, kuidas ehitada oma brändi ning kuidas alustada äri Amazonis. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk"

Saade keskendub seekord vähenenud töövõimega inimestele. Arutame, mida saaks teha, et ettevõtted leiaksid vähenenud töövõimega inimeste seast töötajaid ja ka vastupidi, et nendesse asutustesse oleksid erivajadustega inimesed meelsasti valmis kandideerima.

Külas on töötukassa tööandjate nõustamise teenuse juht Külliki Bode ja Swedbanki inimressursside partner Sirle Paberits. Saatekülalised jagavad ka Swedbanki ja töötukassa praktikat, kuidas on edukalt erivajadustega inimesi tööle võetud ja millest võiksid teised ettevõtted kindlasti õppida. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.