Tallinna tehnikaülikool Nurkse skandaalis süüd ei tunnistanud

Tallinna tehnikaülikool lubas majasisesed reeglid üle vaadata, aga Postimehes toodud süüdistustega ei nõustunud. Foto: Julia-Maria Linna

Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudi juhtumi uurimiseks moodustatud uurimiskomisjon lükkas süüdistused pettuses ülikooli reeglite rikkumisest hoolimata tagasi.

"Projektide haldamise korra rikkumine on kahetsusväärne. Headele teadustulemustele lisaks tuleb teaduse ja teadlaste usaldusväärsuse tagamiseks kinni pidada kehtestatud reeglitest. Me ei leidnud tõendeid kuriteo toimepanemise kohta ning komisjon jõudis järeldusele, et Postimehe 22. augusti artiklis välja toodud pettuse süüdistustel pole alust," ütles uurimiskomisjoni esimees Renno Veinthal ülikooli teate vahendusel.