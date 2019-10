Raadiohommikus aasta ettevõte ja aasta noorettevõtja

Aasta ettevõtte tiitliga pärjatud Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe. Foto: Raul Mee

Stuudiosse tuleb külla reedel aasta ettevõtte tiitliga pärjatud Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe. Aasta ettevõte valiti EASi ja tööandjate keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind" ning kaubandus-tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel" parimate seast.

Samuti ajame juttu samal konkursil aasta noore ettevõtja tiitli saanud Ampler Bikesi kaasasutaja Ardo Kauritiga.

Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht räägib teisipäeval ilmuvatest hambaravi ettevõtete ja jäätmekäitlusettevõtete konkurentsiraportitest. Hambaravi ettevõtete konkurentsiraport kinnitab, et mõnes sektoris on tähtis ennekõike asukoht: hambaravis läheb hästi neil, kes on Tallinnas. Jäätmekäitlussektoris on aga nii, et käibed on küll suured, kuid kasumid üsna kesised.

Hommikuprogrammi veavad Hando Sinisalu ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund"

„Investor Toomase tundi” tulevad külla LHV portfellihaldurid Mikk Taras ja Kaius Kiivramees. Saatejuht on Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Minu karjäär"

„Minu karjääri” saates on sel korral külas Empoweri personalipartner Jelena Laudver ja lääne piirkonna juht Madis Hunt.

Empower on staažikas ettevõte – tegutsetud on juba 70 aastat, ja nagu Madis ütles, siis ei kao elekter ka tulevikus mitte kuhugi, seega on tulevikuvaade pikk. Rääkisime sellest, et üks hea värbamisviis on käia koolides, ülikoolides ja messidel ennast ettevõttena esitlemas – nii saab otsekontakti noortega. Ka saade „Rakett 69ˮ oli ettevõttele äge kogemus, mis kindlasti suurendab inimeste teadlikkust elektritootmisest. Tegime juttu ka tööandja brändist ning Jelena ja Madis avaldasid hea juhtimise saladuse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool"

Saade on pühendatud õpetajatele ja õpetaja haridusele. Tallinna Ülikool koolitab juba 100 aastat välja pedagooge koolidesse ja ülikoolidesse.

Saates on külas Tallinna Ülikooli õpetaja hariduse professor Katrin Poom-Valickis.

Saadet juhib Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Lavajuttude kullafond"

Saate salvestuskoht oli seekord „Müügikonverents 2018“. Esimesest ettekandest selgub, mida teha, kui sul on müügiks vaid mõni minut. Oma müüginippe jagab Southwestern Advantage'i tippmüüja Ranol Kaseväli.

Teine ettekanne peaks äratama mõtted, kas sinus on juhi potentsiaali, kas sa tegelikult ka tahad juhiks saada või on see pelgalt soov rohkem palka teenida. Juhtimisekspert ja inspiratsioonikoolitaja Alar Ojastu räägib ausalt ära, mida peaksid juhi tööst enne sihi seadmist teadma ja mida enda puhul analüüsima.