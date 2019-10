Kinnisvaraettevõte Liven kaasas kolm miljonit eurot

Liven juhi Andero Lauri sõnul on Liveni eesmärk kasvata ettevõtte müügimahtu 300 uue elamupinnani aastas. Foto: Andres Haabu

Kinnisvarafirma Liven kasvas aktsiaseltsiks ja kaasas kapitali kolme miljoni euro ulatuses, et soetada rohkem arenduseks sobivaid kinnistuid uute korterelamute rajamiseks. Samuti nimetati ametisse ettevõtte nõukogu.

Kuus aastat Tallinna elamuturul tegutsenud Liveni eesmärk on lähiaastatel kasvatada müügimahtu 300 uue koduni aastas. Liveni juht Andero Laur kinnitas, et hästi läbimõeldud ja stiilsete kodude järele on pealinna kinnisvaraturul suur nõudlus.