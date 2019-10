Raadiohommikus: kuidas telekomiettevõte konkurentidelt turuosa haarab?

Tele2 möödunud kvartali tulemusi kommenteerib stuudios ettevõtte juhatuse liige Aare Uusjärv, kellega lahkame lähemalt Eesti telekomiturul toimuvat, sealseid võimalusi ja ohtusid. Foto: Raul Mee

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatame otsa vaikselt laekuma hakkavatele ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemustele. Tele2 möödunud kvartali tulemusi kommenteerib stuudios ettevõtte juhatuse liige Aare Uusjärv, kellega lahkame lähemalt Eesti telekomiturul toimuvat.

Külas on ka börsiplaane hauduva Coop Panga juht Margus Rink, kellega vaatame samuti sisse eile avaldatud kolmanda kvartali majandustulemustele, aga uurime ka, kaugel on Coopi IPO. Külas on ka Tallinna börsi juht, kellega arutame, kuidas enda ümbert parimad investeerimisideed üles korjata ning kas investeerida suudab tõesti meist igaüks, nagu väidab Peter Lynch äsja eesti keeles ilmavalgust näinud raamatus „Üks samm Wall Streetist ees“.

Stuudios on saatejuht Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Jaanus Vogelberg ja Kristjan Pruul.

12.00–13.00 "Eetris on tervisekassa". Juttu tuleb juhtide ja töötajate vaimsest tervisest ning selle hoidmise ja edendamise võimalustest ettevõtetes. Sotsiaalministeeriumi andmetel on vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud Eestis hinnanguliselt 572 miljonit eurot aastas ning summa kasvab. Keda vaimse tervise häired enam ohustavad? Kas läbi põlevad nõrgad juhid ja liiga vastutulelikud töötajad? Milline võiks olla ettevõtte vaimse tervise edendamise programm? Küsimustele otsivad vastuseid kliiniline psühholoog ja portaali peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ning virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Seekordse saate teema on vanad majad ja nenega asustatud piirkonnad – Kadriorg, Kalamaja. Eraldi räägime vanalinnast. Kes ostab, palju maksab ja kas tasub ära. Külas on Uus Maa Kadrioru büroo juht Margit Sild ja analüütik Risto Vähi. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Fookuses: 30 aastat vaba ajakirjandust Eestis". Kas oskame hinnata vaba ajakirjanduse väärtust või saame sellest aru alles siis, kui seda enam ei ole, on vaid üks teemadest, mille üle arutavad otsesaates Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Koit Brinkmann ja Rivo Sarapik. Ettevõtjad ja juhid Alar Tamming, Ruth Oltjer, Maris Ojamuru ja Garri Raagmaa hindavad saates, mis on siinses ajakirjanduses hästi ja mis võiks olla paremini. Saade on pühendatud Eesti Ekspressi ja Äripäeva 30. sünnipäevale.

Kuulake Äripäeva raadiot sagdusel 92,4 MHz. Rohkem infot saatekava kohta ja kuulamislingi leiate siit.