Suurbritannia parlamendis algas hääletus Brexiti üle

Samal ajal kui debateeriti parlamendis, on Londoni tänavatel inimmassid Foto: Andrew Matthews

Neil minutitel on alanud Ühendkuningriikide parlamendis hääletus Brexiti üle. Peale otsuse tegemise on ka tänane istung Ühendkuningriigi parlamendis eriline: erakorraline laupäevane istung on ajaloos neljas omataoline pärast teist maailmasõda. Terve päeva on marssinud Londoni tänavatel inimesed nõudes uut referendumit.

Lõpliku otsuse võib siiski katkestada (endine konservatiiv, nüüd iseseisev Suurbritannia parlamendiliige) Oliver Letwini viimase hetke muudatusettepanek, mis - kui seda toetatakse - lükkab hääletuse edasi ja sunnib Johnsonit paluma Euroopa Liidul taas pikendada Brexiti üle otsustamist.