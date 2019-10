Eesti tutvustab maailmale oma nutikaid leiutisi

Eesti ettevõtted ja avalik sektor tutvustavad sel nädalal Singapuris intelligentsete transpordisüsteemide maailmakongressil Eestis välja töötatud lahendusi.

Majandusminister Taavi Aas näitab maailmale, mida tarka on välja mõeldud Tallinna linnatranspordis. Foto: Andras Kralla

Eestlased tutvustavad digitaalset piiriületuse süsteemi, kosmosetehnoloogia abil suurte infrastruktuuri objektide seiramise süsteemi, tervet Eestit katvaid HD-kaarte, nutikat ülekäigurada, tarka päikesepaneelidest teekatet, nutikat ühistranspordi platvormi ning kontaktivaba pangakaardiga tasumist võimaldavat lahendust. Avaliku sektori poolt tutvustab Tartu linn oma andmetel põhinevat nutikat ühistranspordisüsteemi ning Tallinna linn isejuhtiva transpordi kasutamise osa linnakeskkonnas, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Eesti delegatsiooni juhi majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Eesti ettevõtjatel, ülikoolidel ja linnadel välja töötatud lahendusi, mis on maailmas uudsed ja mille vastu leidub kindlasti huvi. „Transport pole tänapäeval ainult teede ehitus või kaubavedu. Tuleb edasi liikuda ise mõtlevate süsteemide poole, mis aitavad säästa loodust, hoida kokku aega ja raha ning mis kõige tähtsam – tark tee ja tark auto on ohutumad,“ lisas ta.

Eesti innovaatilisi intelligentseid transpordisüsteeme (ITS) tutvustab Singapuris ITS Estonia võrgustik, kuhu kuuluvad nii erasektori ettevõtted kui ka avaliku ja kolmanda sektori osapooled. Eesti ettevõtted tutvustavad oma lahendusi Põhjamaade ühises stendis.