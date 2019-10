Apteegireformile tõmmati pidurit

Apteegireformi on ette valmistatud viis aastat, kuid tõenäoliselt kavandatud kujul ei jõustu. Foto: Raul Mee

Valitsuskoalitsiooni töörühm leppis kokku, et 2014. aastal vastu võetud ja praeguste kavade kohaselt tuleva aasta 1. aprillil jõustuvad ravimiseaduse muudatused avatakse aruteludeks. Sisuliselt tähendab see seda, et kevadel viis aastat ette valmistatud apteegireform kavandatud kujul ei jõustu, kirjutab ERR.

Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles rahvusringhäälingule, et juhul, kui koalitsioon jõuab kokkuleppele, kuidas apteegiseadust muuta, see kavandatud kujul kevadel ei jõustu.