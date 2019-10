Tallinna Sadam hakkab ehitama

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Tallinna Sadama A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse eelnõu.

Tallinna Sadama A-terminali ala. Foto: Hele-Mai Metsal

Planeeritava maa ala suurus on 66,12 ha, millest enamiku moodustab meri. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada krundid ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus ühe maa-aluse ja kuni nelja maapealse korrusega hoonete ehitamiseks, teatas Raepress.

„Detailplaneeringuga kavandatakse merepõhja täitmist, et moodustatavatele kruntidele rajada promenaad ja ehitada ärihooned. Samuti nähakse detailplaneeringus ette kolmas kruiisikai. Detailplaneeringu algatamisettepanek on kooskõlas üldplaneeringu mõtte ja eesmärgiga avada Tallinna rannaala linnaelanikele ja -külalistele,“ kommenteeris abilinnapea Andrei Novikov.

Planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute omanik on AS Tallinna Sadam. Lisaks jääb planeeritavale alale väike osa Sadama tänav T1 kinnistust, mis kuulub Tallinna linnale. Planeeritaval alal paiknevad sadama teenindamiseks vajalikud ehitised ja rajatised, sh A reisiterminal ja kaid. Juurdepääs planeeritavale alale on Kai, Sadama, Logi, Rumbi ja Vööri tänavalt.

Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb vältida järske kontraste hoonestuse mastaapsuses muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ääres ning tagada vanalinna silueti vaadeldavus olulistest vaatepunktidest.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles aktsiaselts Tallinna Sadam, taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud K Projekt Aktsiaselts.

Novikov lisas, et aktsiaselts Tallinna Sadam on seadnud eesmärgiks koostöös linnaga kogu Vanasadama ala terviklikult välja arendada, võttes aluseks rahvusvahelise ideevõistluse võidutöö, mille ellu viimiseks on Sadam jaganud ala osadeks ning esitanud Tallinna linnale taotlused detailplaneeringute algatamiseks. „Vanasadama piirkonna arendamise laiem eesmärk on kogu see südalinna vahetus läheduses asuv endine suletud territoorium ja praegune tühermaa atraktiivseks ja inimsõbralikuks linnaruumiks muuta,“ selgitas Novikov.