Raadiohommikus: sajandi mäss seitsme maa ja mere taga

Hommikuprogrammis tuleb juttu, miks Tsiili pealinna Santiagot tabasid vägivaldsed meeleavaldused. Foto: Reuters/Scanpix

Eelmisel nädalal algasid vägivaldsed meeleavaldused Tšiili pealinna Santiago tänavatel. 15 inimest on surnud, iga neljas toidupood on varastamiste, lammutamiste või süütamiste pärast suletud, rahvas on meeleheitel ja segaduses. Mis ja miks juhtus, räägib reedeses hommikuprogrammis Eesti ettevõtte Cleveron Ladina-Ameerika piirkonna juht Marge Taivere, kes äsja Santiagost naasis.

Teeme juttu, kuidas ühe uusarenduse arendaja sattus arusaamatutel põhjustel maksuameti huviorbiiti, mis tekitas arendajale paksu pahandust.

Soraineni juhtivpartner ja vandeadvokaat Toomas Prangli ning Bolti juriidilise osakonna juht Ahto Kink räägivad neljapäeval riigikogule üle antud seaduseelnõust, mis vabastab idufirmad notarite ikkest.

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar räägib teiste riikide näitel, millist mõju võib välistööjõud Eesti tööturule avaldada.

Võimalikest peaprokuröri ja väliskaubanduse ministri kandidaatide ning teiste aktuaalsete teemade üle arutavad hommikuprogrammi juhid Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Anu Lill ja Askur Alas.

12.00-13.00 "Läbimurre: Saksa eri". Külalisteks on Saksa-Balti Kaubanduskojast Elo Saari ning edukas Noor ettevõtja Ardo Kaurit, kelle ettevõte Ampler toodab elektrijalgrattaid, millest enamus läheb Saksamaale.

Ardo räägib, kuidas nad Saksamaale sattusid ning miks nende rattad müüvad seal paremini kui Eestis. Elo räägib messidest ja nende olulisest, kui tahad kliente leida ja Saksa turule siseneda. Lisaks tuleb juttu bürokraatiast, mis Saksamaal jahvatab sajaga – templid, faksid ja post on igapäevane. Isegi pangakontot avas Ardo Kaurit oma ettevõttele Saksamaal kolm kuud. Saatejuht Kaisa Gabral.

13.00-14.00 "Innovatsiooniminutid". Eesti suurettevõtted tunnevad innovatsiooniprogrammide ja idufirmadega koostöö vastu huvi küll, aga praktikat on selles vallas vähe. Kuidas kahte osapoolt paremini koostööle aidata? Mis on süsteemse innovatsiooniprogrammi eelised? Millist väärtust suudavad luua ettevõttevälised eksperdid? Külas on Teaduspark Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers ja äriteenuste juht Martin Goroško. Saadet juhib Andres Panksepp.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Seekordses Investoriteliidu raadiosaates on külas Levikom Eesti OÜ tegevjuht Peep Põldsamm ning AS Eleon juhatuse liige ja finantsjuht Andres Sõnajalg. Mõlemal ettevõtjal on sarnaseid kogemusi, üha enam võimust võtva riigi kapitalismi ilmingutega. Saates tuleb juttu ettevõtluse vajalikkusest Eesti riigile, kus Põldsamm ja Sõnajalg räägivad oma arvamustest ja kogemustest, kuidas Eesti riigis ettevõtluse tegemist raskendatakse. Saatejuhtideks Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz.

Rohkem infot saatekava kohta ja kuulamislingi leiate siit.