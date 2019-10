Nordica lõpetas Tallinnast lendamise

Tallinna Lennujaam. Foto: Liis Treimann

Neli aastat tegutsenud rahvuslik lennufirma Nordica tegi eile öösel viimase lennu oma nime alt, kirjutab Postimees. Edaspidi firma enam Tallinnast ei lenda, vähemalt mõnda aega.

Alles jäävad küll otseliinid Stockholmi, Brüsselisse ja Varssavisse, kuid need on läinud juba Nordica strateegilise partneri LOTi kätte, kes on võtnud enda kanda piletimüügi ning äri- ja kommertsriski ehk lühidalt öeldes vastutab selle eest, et lennukid täis tuleks.