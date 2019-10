Üleskutse: küsi juristidelt osalusoptsioonide kohta

TransferWise kaasas suve hakul investoritelt 292 miljonit dollarit, mille eest müüvad osakuid töötajad ning senised investorid. Nii täitis TransferWise lubaduse, mida jagavad oma töötajatele praegu paljud idufirmad: ühel hetkel saad sulle jagatud ettevõtte optsioonid rahaks teha ja saad ettevõtte edust ka ise osa. Foto: Raul Mee

Osalusoptsioonid on töötajate motiveerimiseks levinud mitmel pool maailmas, eriti idufirmade ja tehnoloogiaettevõtete hulgas. Eelmisest aastast muutis meiegi riigikogu osalusoptsioonide maksustamise senisest paindlikumaks.

Äripäeva Teabevara pakub kõigile lugejatele võimalust küsida osalusoptsioonide kohta advokaadibüroo Njord juristidelt. Küsimused saate saata aadressile teabevara@aripaev.ee hiljemalt 6. novembriks kell 11. Hiljem saab küsimustele vastused Äripäeva vahendusel.

Anne-Lii Kask on spetsialiseerunud rahvusvahelisele ja Euroopa maksuõigusele, omades kogemusi ka siirdehindade nõustamises. Enne NJORDiga liitumist on Kask töötanud (KPMG) Meijburg & Co ettevõttes, Hollandis, maksuõiguse ja siirdehindade nõustajana, analüüsides erinevaid maksustruktuure ettevõtetes, mis tegutsevad kuni 70 riigis üle maailma. Samuti on tal varasem kogemus Eesti maksuõiguses, tulenevalt tehtud praktikatest mitmes Eesti advokaadibüroos.

Triin Kaurson tegeleb advokaadibüroos NJORD peamiselt ühinguõigusega ja aitab kliente suhtluses notarite, Eesti kommertspankade ja makseasutuste, väärtpaberite registri, äriregistri jpt. Ta on ka kogenud tugi advokaatidele äriühingutega seotud vaidlusmenetlustes, jagunemis-, ühinemis-, likvideerimis- ja saneerimisprojektides.