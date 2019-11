Tartu kingavabrik teenib kirsadega miljonites müügitulu

Samelini tegevdirektor Leida Kikka hoiab käes Samelini esimest toodet, mida siiamaani müüakse – kirsat. Foto: Liis Treimann

“Nalja teed või? Eestis meil konkurentsi pole! Baltimaades ka mitte. Meie konkurendid on maailma tipud.”

Maailma tippudega on võimalik võistelda ka juhul, kui toodad jalanõusid, mille disain on üle 40 aasta vana. Konkurente saab välistada ka siis, kui vabrikus kasutad ainult kohalikku kallist tööjõudu. Kolm miljonit eurot müügitulu saab teenida ka juhul, kui kuskil on märge, et oled kümneid tuhandeid võlgu.