Raadiohommikus: Tallinki kvartalikasumi rekord

Tallinki tulemusi kommenteerib ettevõtte juht Paavo Nõgene (paremal). Foto: Liis Treimann

Reedeses hommikuprogrammis ajame juttu äsja rekordilisest kvartalikasumist teatanud Tallinki juhi Paavo Nõgenega.

Kuna november on ülemaailmne meeste tervisele pühendatud kuu (movember), siis räägime meeste tervisest ja sellest, miks meeste eluiga naistega võrreldes endiselt nii lühike on. Stuudios on Põhja-Eesti Regionaalhaigla ravijuht, onkoloog dr Helis Pokker.

Eesti reklaamiagentuur Rakett tegi Soome suurima kaubanduskeskuse Tripla avamiskampaania. Kuidas Eesti tegijad Soome suurkliendi võitsid ja mida sellest kogemusest õppida, räägib Raketi partner Priit Isok.

Tuleva juht Tõnu Pekk räägib ettepanekutest, mida ta pensioreformi eelnõu osas rahandusministeeriumile saatis. Arutame ka selle üle, millised on Eestis äriühingute võimalused seadusloomet mõjutada ja kuidas see protsess välja näeb.

Stuudios on uudistetoimetaja Kaspar Allik ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemaid teemasid lahkavad Äripäeva ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Kristjan Pruul ja Neeme Korv.

12.00–13.00 "Läbimurre: Saksa eri". Saates on külas ühisrahastusplatvormi Estateguru äriarenduse juht Mihkel Roosme, kes räägib ettevõtte Saksa turu vallutusplaanidest.

Saksa turul on huvi nende vastu juba praegu plahvatuslikult suur ja palju suurem kui Eestis. Roosme räägib, kuidas sisenemine Saksa turule toimunud on ning millised on ambitsioonid Saksa turult raha üles korjamise asjus. Samuti saab saatest teada, mitu projekti viiest neilt rahastuse enamasti saab ning milliseid tootlusi nad Saksamaal pakkuma hakkavad.

Lisaks on saates külas Saksa-Balti Kaubanduskojast Tarmo Mutso ja Anneli Duarte, kes räägivad Saksa majanduse üldisest olukorrast ning mõnest messist ja konverentsist, mis Saksa turu vastu huvi tundvale ettevõtjale info kogumises kasulikud on. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Saates uurime ärikinnisvara üürilepinguid puudutavaid küsimusi: Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade juhtiv maakler ja kliendisuhete juht Fred Linnukütt räägib sellest, mis peab ühes kaasaegses üürilepingus kirjas olema.

Juttu tuleb tähtaegadest, hindadest ja hinnatõusust, kõrvalkuludest ja võimalikest rikkumistest. Millised on trendid üüriturul ja mida klient vajab? Ja kuidas käituvad investorid? Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu saates tuleb juttu tööstusuuringute tagamaadest, investeeringute vajalikkusest ja sellest, milleni võib viia investeeringute edasilükkamine. Saate külaliseks on Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe, kes teostab ja koostab tööstusuuringuid, mis annavad selgema pildi Eesti tööstuses toimuvast. Saatejuht on Mart Opmann.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz.

