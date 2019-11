Raimond Kaljulaid liitus sotsiaaldemokraatidega

Raimond Kaljulaid astus sotside ridadesse Foto: Liis Treimann

Kevadel Keskerakonnast välja astunud riigikogu liige Raimond Kaljulaid teatas neljapäeval, et liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE).

Kaljulaid ütles pressikonverentsil, et on vaadanud ringi, kohtunud paljude erakondade esindajatega ja jõudis veendumusele, et SDE saab kõige paremini vaba ja jõuka Eesti ülesehitamisega hakkama, vahendas ERR.