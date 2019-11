Riik tahab kõik hotellikülastajad otse politseisse anda

“Ebaproportsionaalne”, “lausjälitus” ja “kallis lõbu raskel ajal" on vaid mõned kommentaarid, mis tulevad Taavi Aasa juhitavas ministeeriumis valminud eelnõule, millega kõigi hotellikülastajate andmed reaalajas politsei andmebaasi kanda soovitakse.

Peagi võivad hotellikülastajate andmed minna otse politsei kätte. Foto: Andras Kralla

Nordic Hotelsi tegevdirektor Feliks Mägus tõdes, et alati, kui mõni valitsus on sel teemal majutusasutustega arutama tulnud, on nad rääkinud, et külastajate andmete edasiandmine piirab nende klientide privaatsust. Mäguse sõnul on valitsus alati väitnud, et klientide eraelulised andmed on kaitstud ja kui keegi ametnikest neid vaatama peaks, saab ta karistada. "Muidugi oleme me sellepärast mures. Hotellid on alati olnud diskreetsed asutused, kust info välja ei ole läinud, ja me ei tahaks, et see nüüd muutuks."