Keskerakond ja finantssektor tahavad pensionireformi muutusi

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder Foto: LIIS TREIMANN

Teise samba pensionireformile, mis peaks järgmisel nädalal valitsuskabinetti jõudma, on üheteistkümnendal tunnil laekunud veel hulk muudatusettepanekuid. Märkimisväärsel kombel kattuvad omavahel suuresti LHV ja FinanceEstonia ning majandusministeeriumi ideed.

Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastatav kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu ehk kõnekeeles pensionireform on saanud muutmisettepanekuid lausa lademes. Iseküsimus on see, kui põhjalikult neid enam arutada jõuab, sest eelnõu peaks juba neljapäeval valitsusse jõudma.