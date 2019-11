Eesti e-riik vajub keskmike sekka

Riigikontroll järeldas oma aruandes, et ehkki Eesti kui e-riigi rahvusvaheline maine on hea, oleme me tuleviku vaates vajumas keskmike sekka.

Riigikontrolör Janar Holm tõdes, et riik peab investeerima uute süsteemide loomise kõrval ka vanade süsteemide haldamisse. Foto: Andras Kralla

Riigikontrolör Janar Holm märkis riigikontrolli aastaraportis, et e-riik ei tähenda üksnes uusi arendusi, vaid ka vana vajab käigus hoidmist.