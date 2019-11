Raadiohommikus: Balti finantsjuhid annavad aru

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov. Foto: Andres Haabu

SEB korraldab tänavu juba seitsmendat korda Balti riikide suurettevõtete finantsjuhtide uuringut, millega kaardistatakse Baltikumi suurtegijate investeeringuid ja väljavaateid näiteks tööjõuturu kohta. Just uute talentide avastamine on viimastel aastatel olnud Baltimaade ettevõtjate peamine mure, mistõttu soovib SEB andmetel üha rohkem siinseid ettevõtjaid näha sisulisi muudatusi maksukeskkonnas. Millised on teised Balti suurettevõtjate probleemid ja kuhu liiguvad investeeringud, räägib meile homme hommikul SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Lisaks ettevõtjate enesekindlusele tutvustame ka sel nädalal alanud üritust Startup Week Tallinn, mille raames räägivad kuues Eesti linnas asuvad iduettevõtjad oma tegevuse tagamaadest. Milliseid saladusi saab kuulda ja mida soovivad iduettevõtjad jagada – seda saame kuulda Startup Estonia juhilt Marika Truult. Samuti võtame ühendust Eesti Arhitektide Liidu juhi Katrin Kooviga, et mõista, miks pole alaliit rahul Rail Balticu Ülemiste terminali arhitektuurikonkursiga.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Indrek Mäe.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Külas on endine Eesti Panga president Ardo Hansson, keda on varem nimetatud Eesti mõjukaimaks inimeseks. Saates räägime rahatarkusest, keskpangandusest, investeerimisest ja nende teemade seostest. Muu hulgas tuleb juttu sellest, mida peaksid teadma väikeinvestorid keskpankade tegevusest, millest lähtuvad keskpanga otsused, kuivõrd seal arvestatakse riikide võlatasemega, kui suur on lobi keskpankurite suunal, millised väljakutsed ootavad ees keskpanga uut juhti Christine Lagarde’i, kuhu on Hansson enda raha investeerinud ja mida positiivset ta pensionireformis näeb ning palju muud. Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00-13.00 "Minu karjäär". Saates räägime eri valdkondade ettevõtetega nende igapäevaelust, sektori muredest, headest töötajatest ja sellest, kuidas oma kogemuse ja õpitu põhjal veelgi paremini tegutseda. Samuti teeme juttu sellest, kuidas ettevõttes edukalt karjääri teha ja kuidas töötajat selles toetatakse.

Kordame sarja esimest saadet, kus on külas ettevõtte Reaalprojekt tegevjuht ja osanik Mikk Reier ning vee- ja kanalisatsioonivaldkonna juht Kairi Juurik. Kuuleme, missuguseid tööviise ettevõttes rakendatakse, räägime struktuurimuudatustest ja arutleme selle üle, kui olulised on mitmekülgne töö ja ägedad kolleegid. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00-14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saates on külas Tallinna Ülikooli interaktsioonidisaini dotsent Ilja Šmorgun, kellega arutleme, miks inimesed vaatamata sellele, et nad Faceooki Eestis ei usalda, siiski seal oma salajutte räägivad. Kas ja kuidas inimesi teadlikumaks muuta sellest, et Facebook kogub privaatset infot inimeste kohta ning salvestab seda oma andmebaasides, et see hiljem reklaamiklientidele maha müüa. Samuti räägime uurimisrühmast, mida Ilja Šmorgun juhib ja mis on loonud ajukiivri, mille abil arvuteid juhtida ning mis on ettevõtjale abiks veebikeskkondade kasutajasõbralikkuse hindamisel, samuti hea abimees taastusravis. Räägime ka sellest, mis on neurokino ning kas ühel paeval saab tõeks maailma lõppu kuulutavate õudusfilmide lemmikstsenaarium, et arvutid võtavad maailmas juhtimise üle. Saatejuht on Kaisa Gabral.

15.00-16.00 "Lavajuttude kullafond". Esmakordselt selle aasta aasta märtsis eetris olnud saate salvestuskoht on Gaselli Kongress. Pakume teile kuulamiseks kahte ettekannet. Esimesena saab sõna superstaaride maaletooja Eva Palm, Live Nation Estonia peapromootor. Eva on naine, kes tõmbab Gaselli laval glamuurilt punase vaiba alt ja räägib, kuidas käivad asjad tegelikult.

Teises saatepooles räägib Andrus Vaarik, kes sel aastal lubas laval kapist välja tulla, sellest, mis on tegelikult tema edu saladus. See on ebakindlus. Kuidas ta selle enda kasuks tööle on pannud?

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz.

