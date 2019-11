Ettevõtja näeb börsile tuleval Coop Pangal potentsiaali

Vahur Roosaar arvas, et kui Coop Pank suudab mõistlikult oma strateegia paika panna ja mõistlikult riske hallata, siis on neil kindlasti suurte võimalustega tulevik. Foto: Eiko Kink

Täna börsile mineku detaile avanud Coop Pank rahastas üht selle aasta suurt tehingut tekstiilitootja Toom Tekstiili ostu. Ettevõtte ostnud Smart Production Nordicu esindaja ning Toom Tekstiili uus juht Vahur Roosaar näeb Coop Pangal potentsiaali areneda oluliseks partneriks ka ärikliendile.

Roosaare sõnul ei ole ta veel mõelnud, kas Coop Panga aktsiaid märkida, kuid kaalub seda. "Eesti panganduses on jäänud konkurents väga hõredaks. Kindlasti on uutel tegijatel võimalus korralikku tulemust teha. Ma arvan küll, et nad teevad seda väga õigel ajal ja turul on ootus ja vajadus sellise asja järgi täiesti olemas," ütles Roosaar.