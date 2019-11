Asekantsler Toomas Kevvaid tabas enda ametikoha kaotamine üllatusena

Toomas Kevvai ütles, et toiduohutus on nii tähtis valdkond, mis väärib kindlasti asekantsleri ametikohta. Foto: Ilmar Saabas/Delfi/Ekspress Meedia

Eesti toiduohutuses on probleeme, leiab maaeluminister, ning soovib selleks koondada ohutuse eest vastutava asekantsleri koha. Löögi alla sattunud asekantsleri sõnul see vaid vähendab toiduohutust.

"Ma nägin seda dokumenti, jah, eile meie dokumendihaldussüsteemist,“ tõdes maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Toomas Kevvai, kelle ametikohta minister Mart Järvik tahab kaotada. "Ma pean tunnistama, et see oli minule üllatus, et seda tüüpi struktuurimuudatus on planeeritud."