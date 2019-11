Läti uuring: Baltimaade madalaimat maksukoormust naudivad eestlased

Eurod Foto: Andras Kralla

Delfi Ärileht vahendas Läti ajalehe Neatkariga Baltimaade maksukeskkondade ülevaadet, millest nähtub, et Eestis on kolmest riigist kõige kõrgemad palgad, kuid samas kõige madalalad maksud.

Kuigi Läti ajaleht kirjutab, et aastatel 2000 kuni 2018 on sissetulek elaniku kohta olnud suurim Eestis, siis viimastel aastatel on lõunanaabrite sissetulekute kasvutempo olnud kiirem, vahendab Ärileht.