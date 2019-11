Puitmajade turul langeb konkurentsi ohvriks igal aastal kaks-kolm tulijat

Greencube omaniku Henri Bekmanni sõnul on puit- ja moodulmajade tootmises on kõige olulisem inimestega arvestamine. Seda nii tootmise kui ka klientide lõikes. Foto: Terje Lepp

Kuigi Eesti puitmajade tootmist iseloomustab terav konkurents nii kodus kui ka väljaspool, on kuue aasta eest Läänemaal alustanud puitmajatootja Greencube püsinud vee peal, kuna kasvueesmärke pole aetud üle piiride, märkis ettevõtte omanik ja müügijuht Henri Bekmann Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Bekmann tõdes, et igal kevadel tuleb turule kaks või kolm uut tegijat, kes sügiseks hingusele lähevad. „Paljud saavad lihtsalt aru, et see äri polegi nii seksikas, kui paistab. See on suuresti komakohtadega arvutamine,“ ütles Bekmann.