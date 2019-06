Leedo puitmajatööstus Hiinas sihib Hongkongi börsi

Vjatšeslav Leedo puitmajatööstuse Saare Erek Hiina tehase juht Fei Yingchao näeb, et mõne aasta pärast võiks ettevõtte Hiina üksus olla üks sealseid suuremaid puitmajatootjaid ning minna Hongkongi börsile.

Saare Ereki Hiina tehase juht Fei Yingchao. Foto: Andras Kralla

"Me oleme tulevikus kindlad,“ ütles Fei Yingchao intervjuus Äripäevale ning tõdes, et ehkki Saare Ereki Hiina tütarfirma Hubei Saaremaa Houses on veel väga noor, on sellel läinud juba väga hästi. Äripäev kirjutas märtsis, et sügisel avatud tehas on täisvõimsuse saavutanud ning vajab kasvamiseks pidevalt investeeringuid. "Meil on grupi sees sellised arutelud päris tihti, et võib-olla läheme me börsile. Meie eesmärk on teha sellest üks suuremaid, vähemalt esikolmikusse kuuluvaid tehaseid selles piirkonnas.“